Цены на нефть остаются в минусе из-за прежних опасений роста добычи в США. По последним данным Управления энергетической информации, добыча нефти в США увеличилась до 9,24 миллиона баррелей в сутки, выведя экономику на третью позицию по объемам производства сырья после России и Саудовской Аравии. Число буровых установок в США выросло за неделю, завершившуюся 13 апреля, на 11 штук до 683 против 351 годом ранее. Это самый высокий показатель с апреля 2015 года. НА фоне подобной статистики, ожидания ОПЕК, что США нарастит добычу еще на 200 тыс. баррелей в сутки уже до конца этого года вполне оправданы. Кроме того, инвесторы, воодушевлённые восстановлением сланцевого сектора, активно инвестируют в него, что, в свою очередь, указывает на дальнейшее увеличение производства нефти в США. Негативные настроения на рынке нефти связаны с тем, что активность американских нефтепроизводителей подрывает усилия нефтеэкспортного картеля ОПЕК и не входящих в клуб производителей, договорившихся в конце прошлого года снизить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки. В центре внимания трейдеров остаются ожидания продления глобального нефтяного пакта. По мнению министра нефти Ирана Бижана Зангане, большинство нефтедобытчиков поддерживают данную инициативу. С другой стороны, министр энергетики Саудовской Аравии отметил, что считает эти разговоры преждевременными. Сегодня в 23:30 МСК выйдет отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти. В случае роста, давление на котировки нефти усилится.











Артем Деев ведущий аналитик Amarkets



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