Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

18.04.2017

Индекс ММВБ проторгуется сегодня в пределах 1920-1955 пунктов

Российский фондовый рынок во вторник открылся в плюсе, но быстро спустился в «красную» зону. К настоящему времени ведущие биржевые индексы проседают в среднем на 0,1%, список утренних аутсайдеров возглавляют бумаги «Полиметалла» и «Северстали». В положительной зоне торгуются акции «ДИКСИ» и «Башнефти».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренным. Американские рынки завершили предыдущую сессию покупками, фьючерс на индекс S&P на премаркете торгуется вниз. Цены на нефть балансируют около $55,4 за баррель Brent. Сегодня и завтра будут выходить обновленные отчеты API и Минэнерго США по запасам черного золота и нефтепродуктов, которые станут для сырьевого рынка основным катализатором.

Евро/доллар утром во вторник слегка подрастает. Основные торги идут вокруг 1,0650 (+0,05%). Значимой европейской статистики на вторник снова не запланировано, поэтому рынок продолжит гадать относительно итогов президентских выборов во Франции.

Российская валюта дорожает в парах с иностранными. Накануне в паре с евро рубль обновил пики июня 2015 года и останавливаться, судя по всему, пока не собирается. Вероятный диапазон торгов парой доллар/рубль на вторник — 55,80-56,65.

Индекс ММВБ проторгуется сегодня в пределах 1920-1955 пунктов. Для подъема в область 1970 пунктов, о чем так активно говорят в биржевых кулуарах, именно сейчас оснований нет.

Эксперты Института Гайдара и РАНХиГС оценили стоимость Томатной войны между Турцией и Россией. По их подсчетам, потери России составили $1,5 млрд. Однако есть и плюсы — устранение одного из главных конкурентов на рынке привело к тому, что для российских производителей освободилась ниша объемом в $500 млн. Данная цифра подсчитана исходя из объемов поставок помидоров и огурцов Турцией в РФ в 2014 году. Также ограничение торговли с Турцией спровоцировало увеличение инвестиций в овощеводство со стороны государства.

С точки зрения потребителя выигрыш небольшой, так как отечественные помидоры дороже импортных. Однако это только пока. Объемы производства невелики и еще не окупили вложенные средства, с ростом предложения ценовая ситуация будет меняться.

Из корпоративных новостей дня стоит отметить заседание совета директоров «РусГидро» и «Сургутнефтегаза». Производственные результаты за 1 квартал 2017 года опубликует «ММК».





Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари

В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100