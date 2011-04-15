Российский фондовый рынок во вторник открылся в плюсе, но быстро спустился в «красную» зону. К настоящему времени ведущие биржевые индексы проседают в среднем на 0,1%, список утренних аутсайдеров возглавляют бумаги «Полиметалла» и «Северстали». В положительной зоне торгуются акции «ДИКСИ» и «Башнефти».



Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренным. Американские рынки завершили предыдущую сессию покупками, фьючерс на индекс S&P на премаркете торгуется вниз. Цены на нефть балансируют около $55,4 за баррель Brent. Сегодня и завтра будут выходить обновленные отчеты API и Минэнерго США по запасам черного золота и нефтепродуктов, которые станут для сырьевого рынка основным катализатором.



Евро/доллар утром во вторник слегка подрастает. Основные торги идут вокруг 1,0650 (+0,05%). Значимой европейской статистики на вторник снова не запланировано, поэтому рынок продолжит гадать относительно итогов президентских выборов во Франции.



Российская валюта дорожает в парах с иностранными. Накануне в паре с евро рубль обновил пики июня 2015 года и останавливаться, судя по всему, пока не собирается. Вероятный диапазон торгов парой доллар/рубль на вторник — 55,80-56,65.



Индекс ММВБ проторгуется сегодня в пределах 1920-1955 пунктов. Для подъема в область 1970 пунктов, о чем так активно говорят в биржевых кулуарах, именно сейчас оснований нет.



Эксперты Института Гайдара и РАНХиГС оценили стоимость Томатной войны между Турцией и Россией. По их подсчетам, потери России составили $1,5 млрд. Однако есть и плюсы — устранение одного из главных конкурентов на рынке привело к тому, что для российских производителей освободилась ниша объемом в $500 млн. Данная цифра подсчитана исходя из объемов поставок помидоров и огурцов Турцией в РФ в 2014 году. Также ограничение торговли с Турцией спровоцировало увеличение инвестиций в овощеводство со стороны государства.



С точки зрения потребителя выигрыш небольшой, так как отечественные помидоры дороже импортных. Однако это только пока. Объемы производства невелики и еще не окупили вложенные средства, с ростом предложения ценовая ситуация будет меняться.



Из корпоративных новостей дня стоит отметить заседание совета директоров «РусГидро» и «Сургутнефтегаза». Производственные результаты за 1 квартал 2017 года опубликует «ММК».











Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.