Пока Brent остается внутри диапазона $54-57 нефть рублю не угрожает

Российский рубль во вторник торгуется с понижением в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 56,06 руб. (+0,20%). Евро оценивается в 59,90 руб. (+0,5%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 19 апреля, составляют 55,97 руб. за американскую валюту и 59,61 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 28 и 22 копейки соответственно.



Поведение цен на нефть сегодня неоднородно. Баррель Brent к настоящему времени резко падает и торгуется по $54,85 (-0,9%), хотя в азиатскую сессию балансировал около уровней вчерашнего закрытия. Основная причина для столь минорных настроений прогнозы Минэнерго США, которые предполагают рост добычи сланцевой нефти до рекордных отметок. С начала года добыча расширилась на 362 тыс. баррелей в сутки, и это явно не предел. Это хорошая иллюстрация работы планомерных и последовательных инвестиций для скептиков: деньги в сланцевую добычу пошли еще прошлой весной и менее чем через год дают выраженный эффект.



Для рубля продажи в нефти пока не являются явным негативным сигналом, поскольку здесь все еще слишком много спекулятивных денег. До тех пор, пока баррель Brent остается внутри диапазона $54-57, российской валюте с этой стороны ничто не угрожает.



Рубль был и остается излишне перекупленным при сегодняшних ценах на нефть. Об этом дополнительным образом сигнализирует и снижение рублевой цены за «бочку» черного золота. Где-то здесь должны вступить в игру или Минфин, который жаждет уравновесить отечественную валюту, или ЦБ РФ руками институциональных инвесторов и банков.











Анна Бодрова, старший аналитик Альпари



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