Падение российских фондовых индексов происходит в такт общему снижению фондовых индексов в мире

Во вторник, 18 апреля, участники российского рынка акций прониклись глобальной озабоченностью эскалацией геополитического конфликта между США и Северной Кореей. Индекс страха VIX с относительно недавних пор пребывает на достаточно высоких значениях, пожалуй, максимальных с ноября 2016 года (месяца выборов президента США). Европейские фондовые индексы в ходе торгов на фоне сохраняющейся напряженности и неопределенности снизились. Индекс Euro Stoxx 50 опустился на 0.9%. Индекс развивающихся рынков MSCI EM во вторник, 18 апреля, потерял около 1%. Таким образом, падение российских фондовых индексов происходит практически в такт общему снижению фондовых индексов в мире. Рублевый индекс ММВБ на торгах просел на 0.9% до 1925 п., долларовый индекс РТС сполз к 1080 п.



Курс доллара США между тем не удержался ниже 56 руб./$ и совершил отскок к 56.2 руб./$, однако собирается закрываться, по всей видимости, вблизи 56 руб./$. Формальным поводом для отскока можно считать коррекцию стоимости нефти Brent до $55 за баррель и чуть ниже. Впрочем, пока причин для выхода нефтяных котировок из среднесрочного коридора $54-58 за баррель по-прежнему не находится. Как и не находится причин, которые могли бы стать спусковым крючком к развороту тренда по укреплению рубля.













Анастасия Соснова, ведущий аналитик банка «Российский капитал»



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