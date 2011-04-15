Нефть снова влияет на рубль и ММВБ

Российским индексам не удалось сохранить позитивный настрой. Сегодня ММВБ падает на 1,04%.РТС теряет 1,34%. В лидерах роста НМТП (6,9%) на дивидендной истории, группа Черкизово (6,52%) и ВСМПО-АВИСМА (4,97%).



В аутсайдерах оказались ММК (-4,43%), НЛМК (-4,01%) и группа ЛСР (-3,84%).



Негатив на российском рынке в довольно высокой мере обусловлен складывающейся геополитической обстановкой. Напряженность США – КНДР сохраняется. Плюсом к тому риски, связанные с предстоящими в воскресенье во Франции выборами. Не стоит забывать и о том, что сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о досрочных парламентских выборах. Не добавляет оптимизма и динамика нефтяных котировок. Таким образом, сохраняются шансы на тестирование поддержки 1900, прорыв которой откроет путь дальше вниз к уровню 1850.



Цены на нефть сегодня снижаются. Котировки марки Brent достигали уровня 54,76Рынок ждет данных от API по коммерческим запасам. Прогнозы неутешительны – рост на 1,5 млн баррелей. Но, если цифры окажутся более оптимистичными, нефть сможет возобновить рост. Также фактором давления сегодня выступают заявления министра энергетики Саудовской Аравии. Он отметил, что пока рано решать, продлит ли ОПЕК действие соглашения о сокращении объемов добычи. Но пока у энергоносителя нет явных предпосылок ни для активного роста, ни для резкого снижения. Поэтому высока вероятность сохранения Brent в пределах диапазона 54,70 – 56,90.



Рубль сегодня снижается к доллару. Котировки пары USD/RUB поднялись в район уровня 56,17. Российская валюта следует сегодня за нефтью. К тому же, пока не находится достаточно оснований для пробоя двухлетнего максимума. Но и сильно падать рублю вряд ли придется. В России начинается налоговый период, что будет приводить к росту спроса на рублевую ликвидность. Кроме того, доллар сейчас недостаточно силен на фоне настроений Трампа относительно национальной валюты. Ну и третий фактор. Несмотря на то, что полностью исключать вероятность снижения ставки Банком России на ближайшем заседании нельзя, уровень ее все еще будет весьма высок для того, чтобы российские активы сохраняли свою привлекательность в рамках стратегии carry trade. Поэтому по паре USD/RUB диапазон останется прежний: 55,76 – 57,40.















Ирина Рогова, аналитик ГК Forex Club



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