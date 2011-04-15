Рынок РФ продолжил падение на волне общего негатива на мировых рынках

Российский рынок акций закончил торги во вторник падением на фоне снижения котировок нефти и негативной динамики на рынках в Европе и США. В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний металлургического (-2,64%), нефтехимического (-1,55%) и энергетического (-1,14%) секторов.



Индекс ММВБ упал на 1,15% и закрылся на отметке 1920.29 пункта. Индекс РТС подскочил на 1,56% и остановился на уровне 1077.21 пунктов на фоне ослабления курса рубля против американского доллара и евро.



Цены на сырую нефть во вторник снизились на фоне ожиданий данных по запасам нефти от Американского института нефти (API). Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России упала на 1,12%, до 54,74 долларов за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 0,80%, до 52,23 долларов за баррель.



На валютном рынке рубль снизился, так и не сумев подняться выше достигнутых ранее пиков против евро и доллара США. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра поднялась на 0,47%, до 56,20 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра подскочила на 1,01%, до 60,16 рублей за евро. Сильный рост евро обусловлен его повышательной динамикой против доллара США на валютном рынке форекс.



Рынок акций РФ и рубль продемонстрировали во вторник полное единодушие с динамикой в Европе и США. Возможно, эта зависимость сохранится до конца недели.



В среду будет опубликован большой пакет экономических данных по потребительской инфляции в еврозоне. Также выйдут цифры по сальдо торгового баланса в еврозоне, а вечером выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю.









Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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