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19.04.2017

Рубль готов отступать перед долларом

Во вторник, 18 апреля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 31 коп. (+0,55%), до 56,25 руб., курс евро укрепился на 80 коп. (+1,33%), до 60,36 руб. Центральный банк России с 19 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 28 коп., до 55,97 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 59,61 руб., что ниже предыдущего дня на 22 коп.

Вчерашний провал доллара США к евро и другим торгуемым валютам никак не сказался на поведении рубля. В рублевых парах по-прежнему развивается практически абсурдная ситуация, при которой хорошо видны интересы держателей больших денег и отсутствие конструктивных действий и регулятора, и других финансовых ведомств. Слышали разговоры о том, что основным бенефициаром carry trade считают самого ЦБ? Возможно, они и имеют право на существование.

Уже почти месяц пара доллар/рубль колеблется в широком диапазоне 55,80-57,60. Это близко к двухлетним минимумам, что создает для всего российского фискального инструментария довольно сложную ситуацию. С бюджетом более-менее понятно — там идут траты через фонды, которые после нужно перекрывать биржевыми закупками или допечаткой денег. Но фактически регулирование идет путем сжатия и абсорбирования ликвидности. Бесконечно сжимать рынок невозможно.

В среду Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ объемом чуть менее 40 млрд руб. Спрос на эти аукционы неустойчивый: в среднем, один из трех заканчивается низкими продажами. Но когда момент выбран удачный, ОФЗ хорошо расходятся среди покупателей, и тогда же локально расширяется спрос на рубли.

Учитывая сложившуюся конъюнктуру, доллар США способен начать торги середины недели чуть выше вчерашнего закрытия, около 56,27-56,32 руб., и провести день в пределах значений 56,05-56,85.

Стоимость нефти накануне вернулась к отметкам десятидневной давности на фоне разговоров о росте сланцевой добычи черного золота в США. Как пишет Международный валютный фонд в докладе, отражающем состояние и перспективы мировой экономической системы, цены на нефть сейчас достигли своего максимального уровня из-за нового витка сланцевой революции в американской нефтедобыче. В МВФ считают, что рубеж в $55/баррель — это завершение фазы годового роста сырьевых цен.

Сланцевая нефть — трудноизвлекаемое сырье, добычу которого не так просто форсировать. Но успех США показывает, что созданный ОПЕК+ рыночный вакуум предложения прекрасно перекрывается именно «сланцем». Поэтому в заключении МВФ, несмотря на всю видимую категоричность, есть основания.

Утром в среду баррель североморского сырья Brent торгуется по $54,74. Вышедшие накануне данные от Американского института нефти показали, что запасы черного золота за прошлую неделю к 14 апреля сократились на 840 тыс. баррелей. При этом запасы бензина внезапно выросли на 1,37 млн баррелей. От сегодняшнего отчета Минэнерго США ждут данных о падении запасов сырой нефти на 1,3 млн баррелей и сокращении запасов бензина на 2 млн баррелей.

Для рынка нефти сессия среды может стать еще одним днем продаж «на опасениях», тем более что от данных по запасам вряд ли стоит ждать каких-то чудес. Баррель Brent останется в пределах $54,40-55,20, легкий сорт WTI проторгуется в границах $52,15-53,30 за баррель. Основной тренд — снижение.






Анна Бодрова, старший аналитик Альпари

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