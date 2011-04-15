Доллар закрепится над уровнем 56 руб.

Во вторник рубль был вынужден уступить позиции иностранным валютам, хотя основной прирост пришелся на пару евро/доллар, которая прибавила более 1%, вернувшись выше уровня 60 руб. за счет повсеместного улучшения настроя игроков в отношении единой валюты. Потери в паре с долларом ограничились 0,5%, хотя «американцу» все же удалось закрыться над уровнем 56 руб., несмотря на продолжающееся «избиение» USD по всему спектру международного рынка форекс.



Российской валюте не удалось продолжить восхождение без поддержки нефти. Баррель Brentв моменте обновил 9-дневные минимумы в районе 54,60, все больше тяготея к уровням под 55. Смуту в рынок нефти внесли заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида Аль-Фалиха, который сообщил, что пока «слишком рано» говорить о том, будет ли продлено соглашение о сокращении добычи. Это расстроило участников рынка, и без того удрученных недавним прогнозом Минэнерго США, которое посулило дальнейший рост объемов добычи сланцевой нефти. Несмотря на то, что в последнее время корреляция рубля и нефти невысока, просадка в сырьевом сегменте не могла не найти отражение в настрое нашей валюты. Однако в целом рубль остается на крепких и высоких позициях.



Сегодня рисковые активы, включая рубль, будут следить за развитием событий в геополитике. Если конфликт между США и КНДР перейдет от слов к действиям, и Вашингтон действительно решит нанести упреждающий удар, это спровоцирует массовое бегство от рисков по всему сегменту высокодоходников, и рубль не станет исключением. Если же на этом фронте будет сохраняться относительное спокойствие, валюта продолжит следить за поведением Brent. Здесь есть риск продолжения продаж, если данные Минэнерго разочаруют, как вчерашний отчет API, отразивший сокращение запасов лишь на 840 тыс. баррелей. Так, в рамках базового сценария ожидается дальнейшее восстановление доллара над уровнем 56 руб.











Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



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