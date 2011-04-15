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19.04.2017

Российский фондовый рынок в среду может продолжить снижение

Нефтяные котировки устремились вниз, цена Brent пробила психологически важный уровень – 55 долларов за баррель, из-за данных по запасам сырья. Запасы «черного золота» в США (по данным Американского института нефти) на прошлой неделе упали не так сильно, как ожидали эксперты, всего на 840 тыс. баррелей. Американские фондовые индексы вчера потеряли 0,1-0,5%, что связано с плохой отчетностью таких компаний как Goldman Sachs и Johnson & Johnson.

В такой ситуации российский фондовый рынок в среду может продолжить снижение, индекс РТС может упасть на 1-2%. В среднесрочной перспективе мы не видим факторов, способствующих росту отечественного рынка акций. Курсы доллара и евро сегодня поднимутся до 56,7 и 60,5 рубля соответственно. Индекс доллара США выглядит довольно сильно.

На динамику торгов сегодня могут повлиять данные по запасам нефти в США от Минэнерго, которые будут опубликованы в 17.30 мск.

По акциям сегодня лучше воздержаться от покупок. Мы рекомендуем удерживать короткие позиции по акциям ММК, НЛМК, Татнефти и Лукойла, которые стремительно теряют в цене.






Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов

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