Опасения на рынке нефти усиливаются

Во вторник продажи на рынке нефти продолжились. Brent в моменте уходила к 9-дневным минимумам в области 54,60 и после попыток возвращения в район 55 снова оказалась под давлением, завершив торги у нижней границы внутридневного диапазона.



Игрокам сырьевого сегмента неоткуда черпать оптимизм. Причем довольно странно накануне высказался министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих, который предупредил, что еще слишком рано судить о продлении соглашения. Такая риторика противоречит общей практике членов ОПЕК, которые, как правило, стараются поддержать цены оптимистичными вербальными интервенциями. И такой настрой столь крупного игрока заставляет задуматься над реальностью перспектив пролонгации сделки.



Пока большинство участников рынка все же надеются, что картель согласует сокращение добычи еще на полгода, дабы по максимуму нивелировать эффект от сланцевого бума в Штатах, который, судя по всему, не собирается сбавлять обороты. О чем сигнализирует и недавний прогноз Минэнерго, предполагающий дальнейшее увеличение объемов производства сланцевой нефти.



Сегодня ведомство опубликует еженедельный отчет по запасам углеводородов, которые, как ожидается, сократились благодаря сезонному росту спроса на бензин. Если релиз не оправдает ожиданий игроков, Brent ждет новое разочарование и новая волна продаж. И основания для этого есть. Вчерашний отчет API отразил сокращение запасов нефти лишь на 840 тыс., что почти вдвое меньше прогнозов. Более того, неожиданно увеличились запасы бензина, на 1,37 млн. Если официальная оценка также не укажет на падение объемов бензина, а запасы черного золота сократятся менее чем на 1 млн баррелей, цены рискуют отправиться к новым минимумам в районе 54 после утраты области 54,50.











Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ







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