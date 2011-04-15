Рынок энергоносителей. В ожидании данных из США

Цены нефти продолжили тренд на снижение, потеряв за день чуть более полпроцента. В результате за первые пару дней текущей недели потери цен для нефти и нефтепродуктов составили около 1,5%. Слабость цен кто-то спешит связать с вышедшими данными API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Однако, пока там, нет ничего особенно интересного: по данным API запасы сырой нефти в США за прошедшую отчетную неделю продемонстрировали снижение на 0,84 mb. Сократились на 0,672 mb запасы в нефтехранилищах Кушинга. А вот запасы бензина неожиданно возросли на 1,37 mb. запасы дистиллятов потеряли -1,83 mb. По прогнозам экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, запасы сырой нефти снизятся на 1.4 mb.

Напомним, что на прошлой неделе произошло первое в этом году значительное снижение запасов нефти с начала текущего года. Теперь с большим интересом рынок будет ожидать сегодняшних данных от Минэнерго США, которые будут опубликованы позднее к концу торгового дня в РФ. Однако более интересными вновь будут данные о динамике добычи. Именно рост добычи в США внушает все большие смятения в стан нефтяных быков и сеет непонимание в целесообразности продления сроков заморозки для стран ОПЕК+. Напомним, что нефтяная провинция Permian продолжает стремительно наращивать добычу, а США между тем пугают рынок планами по разработке новых месторождений. Теперь в СМИ активно начала обсуждаться тема разработки сланцевых месторождений, в том числе и на Аляске, где и так ведется активная разработка традиционных запасов нефти. Но разработка сланцев (и шельфов) Аляски может дать нефтяной революции второе дыхание. Так что ждем очередной порции текущей информации из США.









Подлевских Николай Аркадьевич

Начальник аналитического отдела

АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.