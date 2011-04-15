Утренний обзор рынка

Во вторник 18 апреля 2017 года по итогам торгов индекс РТС снизился, также как и высоколиквидные бумаги. Основанием для снижения выступил внешний негатив: европейские инвесторы по-прежнему находятся в плохом настроение из-за предстоящих выборов во Франции и выхода Великобритании из Еврозоны. В результате акции Мосэнерго (MSNG) подешевели на 4,7%, ФСК ЕЭС (FEES) – на 3,6%, НЛМК (NLMK) – на 3,6%, холдинга Россети (RSTI) – на 3,3%, ГМК Норникель (GMKN) – на 3,2% (никель в Лондоне упал ниже 9500 долларов за тонну), Мосбиржи (MOEX) и Северстали (CHMF) – на 2,0%.

Во втором эшелоне было отмечено понижение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Казаньоргсинтеза (KZOS) подешевели на 4,9%, ММК (MAGN) – на 4,3%, Полиметалла (POLY) – на 4,1%, шахты Распадская (RASP) – на 3,2%, РДР Русала (RUALR) – на 3,2%, Мечела (MTLR) – на 2,9%. При этом выросли котировки акций НМТП (NMTP, +6,5%) на новостях о приватизации и рекомендации совета директоров по выплате дивидендов в размере 78 копеек на акцию, что дает див. доходность в размере 11,2% от цены закрытия вторника.

Фондовые индексы США закрылись снижением на 0,3% – 0,6%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские индексы закрылись существенном снижением (FTSE100 -2,5%), по азиатским также наблюдается небольшое движение вниз.

На утро внешний фон остается умеренно-негативным, индекс ММВБ находится около своих локальных минимумов. Следующим сильным уровнем поддержки по индексу является отметка в 1850 пунктов. В течение дня некоторое влияние на настрой инвесторов могут оказать данные по запасам коммерческой нефти в США (17:30 мск). На валютном рынке пара рубль-доллар скорее всего останется в своем среднесрочном диапазоне 56 – 57 рублей.











Антон Манаев, начальник отдела торговых операций ИФ «ОЛМА»







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