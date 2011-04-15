Котировки нефти продолжают снижаться на фоне по-прежнему актуальных опасений в связи с ростом нефтедобычи в США, который может нейтрализовать действия ОПЕК, направленные на достижение дефицита сырья на рынке углеводородов. Инвесторы, воодушевлённые восстановлением сланцевого сектора в штатах, активно в него инвестируют, что, в свою очередь, указывает на дальнейшее увеличение производства нефти в США. Поддержку медведям оказал очередной прогноз от EIA, согласно которому майская добыча сланцев США может вырасти на 123000 баррелей в сутки до 5,19 миллиона баррелей в день. Если прогноз подтвердится, это будет самый значительный рост в месячном выражении более чем два года. Рост добычи в США подрывает усилия нефтеэкспортного, ранее договорившихся сократить добычу суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года. Министр энергетики ОАЭ отметил во вторник, что ждёт устойчивого роста спроса на нефть в этом году, добавив, что балансировка мирового рынка займёт больше времени. Вчера вечером были опубликованы данные от Американского нефтяного института (API) по запасам нефти, согласно которым, запасы снизились на 0,8М баррелей, однако, реакция рынка оказалась сдержанной. Ситуация может повториться и сегодня, когда вниманию трейдеров будут представлены официальные данные по запасам. Тем не менее, в случае очередного роста добычи нефти в США, медвежьи настроения могут усилиться.













Артем Деев ведущий аналитик Amarkets



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