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19.04.2017

Рубль в среду днем умеренно укрепляется в парах с иностранными валютами

Во второй половине торговой сессии российская валюта корректируется после вчерашней просадки, опираясь на нефть. Дополнительным утренним драйвером, играющим в пользу российской валюты, оказался аукцион Минфина по размещению ОФЗ. Серию 26221 продали сегодня полностью, во весь лимит в 20 млрд руб. при спросе в 74 млрд руб. Локальный спрос на рубли на внутреннем рынке основан в том числе на этом. Помимо прочего растущий интерес к рублю в начале очередного налогового периода также способствует силе российской платежной единицы.

За доллар США к настоящему времени дают 56,11 руб. (-0,25%). Евро торгуется по 60,19 руб. (-0,28%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 20 апреля, составляют 56,17 руб. за американскую валюту и 60,26 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 20 и 65 копеек соответственно.

Цены на нефть днем вышли в плюс. Баррель североморского сырья Brent торгуется по $55,14 (+0,5%). Инвесторы ждут вечернего отчета Минэнерго США по запасам черного золота, чтобы продолжить восхождение в область $55,50-55,65. Выше нефть сейчас вряд ли способна забраться.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в сегодняшней речи упомянул, что не ждет исчерпания Резервного фонда в текущем году. Выступая перед правительством с отчетом, он заявил, что страна зарабатывает больше, чем тратит, а самих резервов все еще достаточное количество. Все это выглядит, конечно, очень сомнительно, потому что цифры расходов бюджета демонстрируют, насколько сильно траты связаны с поступлениями из Резервного фонда. Страна уже несколько лет «проедает» эту кубышку, а случая пополнить его эффективно все еще не представилось. Минфин докупает небольшие суммы в рамках наполнения фонда, но это капля в море при условии, что расходные статьи не секвестрируются.

Неплохо пополнить Резервный фонд можно было бы, выкупая в день по $1-1,5 млрд. Это позволило бы запастись средствами на продолжительное время и одновременно девальвировать рубль так, чтобы прорехи в бюджете не приходилось затыкать резервными деньгами.




Анна Бодрова, старший аналитик Альпари

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