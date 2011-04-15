Рубль теряет потенциал для дальнейшего роста

Российский рынок акций закончил торги в среду в небольшом минусе на фоне отрицательной динамики на рынке нефти и разнонаправленного движения фондовых индексов в Европе и США. В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний телекоммуникационного (-1,08%) и металлургического (-0,70%) секторов.



Индекс ММВБ снизился на 0,03% и закрылся на отметке 1919.79 пункта. Индекс РТС упал на 0,59% и остановился на уровне 1070.88 пунктов на фоне ослабления курса рубля против американского доллара и евро.



Цены на сырую нефть в среду снизились после публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые показали снижение запасов сырой нефти меньше ожидаемого (-1034 млн баррелей против 1470 млн). Но при этом сильно выросли запасы бензина (+1542 млн баррелей), хотя аналитики прогнозировали их падение почти на 2 млн. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России упала на 1,15%, до 54,26 долларов за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 1,11%, до 51,83 доллара за баррель.



На валютном рынке рубль растерял весь свой небольшой рост против евро и доллара США на волне возобновившегося снижения котировок сырой нефти. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра выросла на 0,37%, до 56,44 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра подскочила на 0,52%, до 60,44 рублей за евро.



Если цены на нефть продолжат снижаться к достигнутым в прошлом месяце минимумам, то это окажет давление на котировки рубля и, конечно, российские индексы.



В четверг выйдут данные по потребительской инфляции в Новой Зеландии, сальдо торгового баланса в Японии, производственной инфляции в Германии. Из американской статистики интересными будут цифры по заявкам на пособие по безработице в США, а также значения индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии и ряда других показателей от этого Федерального банка. Также ожидаются выступления главы Банка Англии М. Карни и министра финансов США С. Мнучина.











Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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