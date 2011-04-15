Рубль снова попал в зависимость от падающей нефти

В среду, 19 апреля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 37 коп. (+0,65%), до 56,65 руб., курс евро укрепился на 33 коп. (+0,55%), до 60,69 руб. Центральный банк России с 20 апреля повысил официальный курс доллара США на 20 коп., до 56,17 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 60,26 руб., что выше предыдущего дня на 65 коп.



В паре доллар/рубль сформировался хорошо заметный «боковик» с границами 55,80-57,60. Для того, чтобы разговоры об укреплении доллара вошли в конструктивное русло, нужно, чтобы пара закрепилась выше 56,40. Тогда у американской валюты будет шанс на возвращение в область 57,0.



Сырьевой фактор должен стать на первую половину дня для рубля основным. Минувшим вечером нефть теряла в цене порядка 4%, что слишком масштабно, чтобы оставаться в стороне. Как говорилось ранее, важно, чтобы доллар закрепился выше 56,4 — это уже реализовано. Следующая важная цель стабилизации доллара находится на 57,50 руб. Именно этот рубеж отделяет нисходящий тренд от переломной точки. Пробив его, американская валюта направится еще выше.



В четверг с утра рынок попробует закрепить успех вчерашнего вечера и двинуть курс доллара в сторону 57,0. Вероятный диапазон движения в паре доллар/рубль на день - 56,30-57,50.



Цены на нефть накануне обвалились на не самом очевидном катализаторе — отставшем от ожиданий показателе запасов сырья. Баррель Brent касался $52,58, что является минимумом за три недели.



Согласно наблюдениям Минэнерго США, запасы нефти за прошлую неделю снизились на 1 млн баррелей при прогнозе сокращения на 1,47 млн баррелей. Одновременно выросли запасы бензина, на 1,5 млн баррелей, а также расширилась добыча черного золота, на 0,18% (+17 тыс. баррелей в сутки). В целом, ничего экстраординарного не сообщили, но рынок воспринял информацию как личное оскорбление и начал продавать нефть на эмоциях. В результате «бочка» Brent отступила ниже $53 впервые с 30 марта.



По всей видимости, инвесторы увидели совпадение фактов роста запасов бензина и в отчете API, и в документах EIA, которые указывают на низкий внутренний спрос на топливо и свидетельствуют о неактивности потребителей. Но для этого время и не пришло — сезон откроется в начале июня, как обычно это происходит каждый год. Но рынок слишком сильно хочет увидеть позитив и слишком расстраивается, когда его не находит.



Утром в четверг баррель североморского сорта Brent торгуется по $53,12 (+0,3%), корректируя тем самым после вчерашнего обвала. Сегодня нефть попробует отскочить в область $53,65, и если это не получится, «медведи» снова выйдут на охоту. Поддержка находится около $52,5, сопротивление — около $56.











Анна Бодрова, старший аналитик Альпари



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