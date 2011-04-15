Доллар попытается закрепить успех над 56 руб.

В среду российская валюта пала жертвой масштабных распродаж на рынке нефти. Удержавшись над отметкой 56 руб., доллар достиг недельных максимумов в районе 56,50 руб., набрав за день 0,65%. Евро/рубль продолжила укреплять позиции над уровнем 60 руб., финишировав на отметке 60,44 руб.



Спокойствие нашей валюты нарушила мощная волна продаж в сырьевом сегменте. Баррель Brent, который в моменте терял свыше 4%, обновил апрельские минимумы, свалившись в район 52,57 от уровней выше 55. Данные Минэнерго США отразили сокращение запасов на 1 млн барр. против ожидаемых -1,4 млн. Но больше игроков расстроил неожиданный рост запасов бензина, на 1,5 млн, тогда как прогнозировалось их падение на 2 млн. Это стало большим разочарованием для рынка, который рассчитывал на сезонный рост спроса на топливо. Это вылилось в обвал котировок черного золота, что закономерно повлекло удешевление рубля.



На момент закрытия российских площадок Brent торговалась над уровнем 53, после чего давление на актив усилилось. И пока поводов для покупок не наблюдается. На этом фоне не исключено дальнейшее ослабление рубля в ходе сегодняшних торгов. Дополнительным фактором в пользу такого сценария может послужить динамика доллара, который накануне перешел в режим восстановления на международном рынке форекс. Таким образом, у пар доллар/рубль сегодня будет возможность удержать позиции над уровнем 56 руб., однако для успешного тестирования сильного локального сопротивления в районе 56,60 руб. потребуется дополнительный катализатор.









Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



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