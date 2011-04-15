Курс рубля формируется ценами на нефть и интересами спекулянтов

На четверг 20 апреля 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 56,1753 рублей, евро - 60,2649 рублей. Но к окончанию дня доллар США прибавил в стоимости и укрепился до 56,57, а евро вырос до 60,54.



Поводом для укрепления валютных курсов на локальном рынке послужило заметное снижение нефтяных котировок. Цены на нефть находятся в зоне риска и могут быстро пойти вниз из-за высокого уровня запасов и роста сланцевой добычи в США. Как сообщило Управление энергетической информации Министерства энергетики США в среду запасы нефти в США снизились за неделю на 1,03 млн. баррелей до 532,34 млн. баррелей, тогда как ожидалось сокращение на 1,47 млн. баррелей. На этом фоне североморская смесь Brent подешевела до $53 за баррель. Таким образом, нефтяные цены вернулись в более низкий торговый диапазон 52,50 -55,00. Поддержку рублю продолжат оказывать покупки в рамках carry trade стратегий.



В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар США, наиболее вероятно, будет торговаться в диапазоне 55,10 - 56,80.











Александр Егоров, ведущий аналитик ГК Телетрейд



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