Цены на нефть просели практически на 4%

Падение цен на нефть практически на 4% продемонстрировало, что заявления об отсутствии корреляции между рынком нефти и российской валюты – далеки от реальности. Дело в том, что эта корреляция, как правило, проявляется в условиях высокой волатильности.



Инвесторы не могут не замечать, что с каждым долларом снижения цен на «черное золото», риск резкого ослабления рубля растет. Валютный поток на российский долговой рынок может еще долгое время поддерживать рубль, однако все же его недостаточно, чтобы добиться полной отвязки от фундаментальных факторов – а именно ситуации на рынке нефти.



В среднесрочной перспективе рубль будет демонстрировать устойчивость и вряд ли опустится ниже отметки 57,5 рублей за доллар, учитывая рекордные объемы спроса на ОФЗ и растущую популярность операций carry trade. Более того, стоит учитывать, что приближение периода налоговых платежей будет стимулировать укрепление российской валюты. Не исключено, что до конца месяца курс доллара просядет ниже отметки 56 рублей.



В долгосрочной перспективе мы ожидаем постепенное падение курса рубля, которое ускориться в начале 2018 года, в результате чего курс доллара вновь достигнет отметки 68 рублей уже во втором квартале следующего года.











Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо-Банка



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