Индекс ММВБ направляется к 1890 пунктам

Российский фондовый рынок в четверг открылся в минусе. К настоящему времени ведущие биржевые индексы падают в среднем на 0,5%. В лидерах утренних продаж обращают на себя внимание акции «Башнефти» и «ТГК-1». В положительной зоне торгуются бумаги «Русала» и «ТМК».



Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию снижением, фьючерс на индекс S&P на премаркете ограниченно растет. Цены на нефть продолжают корректироваться после вчерашних стрессов. Баррель Brent стоит сейчас $53,22 (+0,5%). Этот рост основан сугубо на технических факторах, и это объясняет, почему «бочка» североморского сырья не может сейчас вернуться выше $54.



Евро/доллар утром в четверг возвращается к плавному укреплению. Основные торги идут неподалеку от 1,0740 (+0,3%). Антидолларовые настроения на площадке стихают, благо, нет новых поводов, но и риски для евро в преддверии французских президентских выборов пока не расширяются.



Российский рубль в первый час торгов четверга движется без единого направления в парах с иностранными валютами. За доллар США дают 56,44 руб. (-0,2%). Американской валюте очень важно удержаться выше 56,40 руб., чтобы позже двинуться в область 57,0 руб.



Индекс ММВБ уже пробил поддержку на 1905 пунктах и всерьез направляется к 1890 пунктам. Если и этот рубеж будет преодолен, то «медведи» сосредоточатся на 1965 пунктах. Нисходящий торговый канал внутри рублевого индикатора удерживается в силе почти три месяца, и пока нет предпосылок для его слома.



По информации из деловых кругов, назначенные премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на 8 июня досрочные парламентские выборы могут привести к победе сторонников евроинтеграции и затормозить процесс Brexit. При этом отмечается важность как финансовых мотивов, так и заявленного властями Шотландии повторного референдума о независимости, а также плохого состояния здоровья королевы Елизаветы II, которую называют главным инициатором выхода Туманного Альбиона из состава Евросоюза.



ОПЕК может продлить соглашение по сокращению добычи нефти, об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалих. По его словам, страны производители достигли предварительной договоренности, но не в полном составе. Однако нефтяные котировки не отреагировали на это заявление и продолжили падение на фоне негативной статистики из США, где коммерческие запасы сократились на меньший объем, чем ожидалось.



На наш взгляд, несмотря на то, что ОПЕК пытается достигнуть баланса на рынке нефти, ряд усилий являются не эффективными. Картель лишь создает благодатную почву для конкурентов и наращивание запасов в США этому прямое доказательство. Цена на нефть стабилизировалась на некоторое время в районе $56 за баррель, но эта устойчивость оказалась зыбкой, волатильность котировок все равно остается высокой. Поэтому нужно ли продлевать соглашение, большой вопрос.



Сегодня операционные результаты за первый квартал 2017 года опубликует «РусГидро», «Лента» и X5 Retail Group. Производственные результаты за тот же период представит Evraz и «АЛРОСА». Финансовую отчетность за первый квартал 2017 года по МСФО опубликует «Северсталь». С речью выступит глава Банка Англии Марк Карни.











Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари



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