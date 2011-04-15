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20.04.2017

На рынке рублевого госдолга наблюдался устойчивый рост котировок

19 апреля, в среду, выпуски корпоративного рублевого долга демонстрировали нейтральную динамику. Торговые обороты были пониженными и составили немногим более 9 млрд руб.
Из отдельный отраслей стоит отметить девелопмент, чьи бумаги потеряли в среднем по 15 б.п. Аутсайдером сектора оказался займ АИЖК 19 (-0,2%). Нефтегазовый сегмент демонстрировал восходящую динамику. Драйвером оказался выпуск Роснефть БО-3 (+0,5%).

На рынке рублевого госдолга наблюдался устойчивый рост котировок. Торговые объемы превысили 97 млрд руб. Опережающими темпами росли котировки длинных ОФЗ с дюрацией от 5 лет, подорожавшие в среднем на 35-40 б.п. Лучше остальных смотрелись серии 26212 (+0,5%) и 26211 (+0,4%).

На внешнем рынке корпоративного долга продолжилась разнонаправленная динамика. Котировки большинства выпусков остались вблизи достигнутых уровней. В финансовом сегменте стоит отметить рост цен еврооблигаций Сбербанка в среднем на 15-20 б.п.





Семен Немцов, аналитик ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

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