У рубля фактически нет шансов для дальнейшего роста

Российский рынок акций закончил торги в четверг на позитивной ноте из-за роста рынков акций в Европе и США. Инвесторы продолжают надеяться, что во Франции по итогам выборов у власти останутся представители прежней элиты. Поддержку рынку также оказывают хорошая корпоративная отчетность и снижение геополитической напряженности в мире. В лидерах среди поднявшихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний потребительского (+1,95%), финансового (+1,47%) и нефтегазового (+0,43%) секторов.



Индекс ММВБ вырос на 0,79% и закрылся на отметке 1931.65 пункта. Индекс РТС подскочил на 1,38% и остановился на уровне 1083.29 пунктов благодаря росту курса рубля прежде всего против американского доллара.



Цены на сырую нефть в четверг подросли на ожиданиях, что на саммите ОПЕК, который пройдет в эти выходные, будет достигнуто соглашение о пролонгации пакта о снижении объемов добычи сырой нефти. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 0,36%, до 53,12 долларов за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 0,20%, до 50,95 долларов за баррель.



На валютном рынке рубль получил поддержку на резком снижении доходности по ОФЗ, которые усилились после того, как глава ЦБ РФ Э. Набиуллина заявила о вероятности понижения ставок на 0,25% и 0,50% на заседании банка 28 апреля. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра упала на 0,66%, до 56,19 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра потеряла символические 0,03%, до 60,52 рублей за евро.



Российский рубль может продолжить локальный рост в пятницу на повышении спроса на ОФЗ перед возможным повышением процентных ставок ЦБ РФ на следующей неделе. Но его рост может быть ограничен, если на саммите ОПЕК не будет достигнута внятная договоренность о продолжении снижения объемов нефтедобычи.



В пятницу будут обнародованы данные индекса деловой активности в производственном секторе и секторе услуг Германии, еврозоны и США. Будут представлены цифры по розничным продажам в Великобритании, по потребительской инфляции в Канаде. Из американских данных выйдут значения по продажам на вторичном рынке жилья в США и количеству действующих буровых установок от Baker Hughes.











Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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