На торгах в Европе индекс доллара возобновил снижение. На данный момент инструмент торгуется в районе отметки 99,6. Доллар США продолжает ослабевать и этому вновь способствует негативная статистика. Днем вышли данные по безработице. Первичные заявки выросли до 244 тыс. Индекс производственной эффективности сократился до 22 пунктов.



Пара евро/доллар растет. Повышение пары продолжится до конца недели, пока инструмент не достигнет уровня 1,076. Сегодня торги проходят на отметке 1,074. Активность инвесторов в британском фунте снизилась, но рост продолжается. Вероятно, инвесторы ждут выступления Терезы Мэй в Европарламенте, к вечеру активность может увеличиться, курс британского фунта имеет шансы подняться до 1,299.



Однако основное движение уже произойдет на следующей неделе по итогам выборов. Кросс евро/фунт сегодня корректируется наверх, что на руку покупателям евро.



Помимо выступления Терезы Мэй в Европарламенте стоит обратить внимание на выступление главы Банка Англии Марка Карни.











Анна Кокорева, аналитик Альпари



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