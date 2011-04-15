Растущий интерес покупателей к ОФЗ продавит курс доллара еще ниже

В четверг, 20 апреля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» упал на 49 коп. (-0,7%), до 56,16 руб., курс евро отступил на 32 коп. (-0,28%), до 60,37 руб. Центральный банк России с 21 апреля повысил официальный курс доллара США на 24 коп., до 56,41 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 60,61 руб., что выше предыдущего дня на 35 коп.



Фактически, уже два дня рубль ходит из стороны в сторону в парах с иностранными валютами и серьезным образом своего положения не меняет. В рублевых парах присутствуют реакции в моменте на те или иные новости, но фундаментально и технически никаких важных изменений нет.



Согласно данным Центробанка, в первом квартале поддержка рублю шла со стороны иностранцев. Нерезиденты скупали российские ОФЗ, приток капитала в бонды составил 250 млрд рублей. Деньги текут в финансовую систему в этом году втрое быстрее, чем в прошлом. Минфин, привлекая размещениями ОФЗ капитал, смог на 91% закрыть бюджетные прорехи. Это тот самый carry trade, о котором много говорится в последние месяцы. «Горячие деньги» ушли из южноафриканского рэнда и, ввиду отсутствия ассортимента вариантов, устремились в рубль. Считается, что суммарно на руках у нерезидентов сейчас находится чуть менее 30% российского долга. Это значит, что как только спекулятивный ветер сменит направление, и инвесторы начнут закрывать позиции, обратное валютное движение будет быстрее и резче наблюдаемого сейчас. Впрочем, в настоящий момент спекулянтам carry trade мало что угрожает серьезным образом.



Однако с учетом полученного от ЦБ сигнала о понижении ключевой ставки в апреле (заседание пройдет 28.04) можно ожидать, что интерес покупателей к ОФЗ в ближайшее время только вырастет. Это поддержит рубль и продавит доллар еще ниже. В пятницу доллар США попробует удержаться в пределах 55,95-56,56,60 руб. Коридор довольно узкий, но сильный. Поддержка стоит на 55,70, сопротивление — на 56,40.



Рынок нефти продолжает качать так же интенсивно, как и ранее. После того, как данные доклада Минэнерго США по запасам бензина не совпали с рыночными ожиданиями и баррель Brent потерял почти 4% в среду, инвесторы так и не нашли повода для восстановления котировок.



По-прежнему много внимания сосредоточено вокруг соглашения по заморозке добычи нефти формата ОПЕК+. Накануне министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех сообщил, что некоторые страны-участницы соглашения достигли предварительных договоренностей по продлению срока работы этого документа. Конкретных стран названо не было, но, вероятно, подобных новостей в следующие два месяца будет достаточное количество.



Но проблема, похоже, даже не в этом. Соглашение работает, но поток сланцевой нефти из США перекрывает часть его положительного эффекта. Данные МЭА демонстрируют, что за январь-март профицит предложения нефти в мире вырос на 44 млн баррелей вместо того, чтобы упасть. Запасы пополняются, спрос не растет — круг замкнулся.



Утром в пятницу баррель североморского сырья Brent стоит $53,02 и все еще остается у минимумов трехнедельной давности. Вероятный диапазон движения на сегодня сорта Brent — $52,55-53,25/баррель, для сорта WTI —$50,50-51,15.











Анна Бодрова, старший аналитик Альпари



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