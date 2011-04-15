Рубль будет сохранять стабильность

В четверг рубль торговался в довольно тесном диапазоне, но после двух дней коррекции смог вернуться к росту, несмотря на отсутствие поддержки со стороны рынка нефти. Впрочем, отсутствие этого катализатора было компенсировано подготовкой экспортеров к налоговым выплатам. По итогам сессии доллар и евро подешевели к рублю на 0,65% и 0,5% до 56,10 руб. и 62,30 руб. соответственно.



В ходе торгов доллар не смог дотянуться даже до отметки 56,50 руб., не говоря уже о сильном сопротивлении в районе 56,60 руб. Причем на международной арене и доллар, и евро чувствовали себя относительно уверенно. А нефть Brent не смогла пробить сопротивление на 53,50 и сползла под психологическую отметку 53, потеряв внутри дня более 0,5%. Компенсировать влияние этих негативных для нашей валюты факторов помог вездесущий спекулятивный интерес к рублю, а также активность компаний-экспортеров. Но важно понимать, что налоговый период - лишь временная поддержка, и когда он уйдет со сцены, валюта окажется под влиянием настроений в сырьевом сегменте, которые пока оставляют желать лучшего. Неспособность актива развить восстановление говорит о нарастающих рисках углубления отката вниз.



Также рубль получает поддержку на фоне возвращения интереса к рисковым активам. Но сегодня этот сегмент может оказаться под давлением в преддверии выборов во Франции – первый тур голосования состоится в это воскресенье. Кроме того, сохраняются риски со стороны рынка нефти, а также есть потенциал повсеместного укрепления позиций доллара после того, как накануне минфин США С. Мнучин напомнил рынкам о налоговой реформе. В прочем, даже в этом случае российская валюта будет сохранять стабильность











Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



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