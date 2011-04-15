Нефтяные котировки нащупали «точку равновесия» после обвала последних дней, цена смеси Brent сейчас колеблется возле отметки 53 доллара за баррель. Мы полагаем, что снижение может продолжится в ближайшие дни из-за сомнений инвесторов в эффективности пакта ОПЕК+, а также увеличения производства сланцев в США. Напомним, что запасы «черного золота» в США по-прежнему близки к рекордным.



Вместе с тем, американские фондовые индексы выросли на 0,8-0,9%, а Nasdaq вообще обновил исторический максимум. Это связано с хорошей корпоративной отчетностью ряда компаний. Например, акции American Express вчера подорожали более чем на 5% на фоне выхода данных о хороших финансовых результатах.



Российский фондовый рынок сегодня продолжит попытки роста, индекс РТС может подняться на 0,5-1%. Однако, учитывая фактор пятницы, такой рост будет неустойчивым. Инвесторы не видят точек роста рынка в среднесрочной перспективе по причине геополитической напряженности и обострения внутриполитической борьбы. Курсы доллара и евро могут сегодня подрасти до 56,5 рубля и 60,5 рубля, соответственно.



На динамику торгов сегодня повлияют данные по продажам на вторичном рынке жилья в США, которые выйдут в 17.00 мск.



Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги Транснефти, Сбербанка и Мосбиржи.











Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов



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