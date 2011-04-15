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21.04.2017

Рынок сегодня продолжит попытки роста

Нефтяные котировки нащупали «точку равновесия» после обвала последних дней, цена смеси Brent сейчас колеблется возле отметки 53 доллара за баррель. Мы полагаем, что снижение может продолжится в ближайшие дни из-за сомнений инвесторов в эффективности пакта ОПЕК+, а также увеличения производства сланцев в США. Напомним, что запасы «черного золота» в США по-прежнему близки к рекордным.

Вместе с тем, американские фондовые индексы выросли на 0,8-0,9%, а Nasdaq вообще обновил исторический максимум. Это связано с хорошей корпоративной отчетностью ряда компаний. Например, акции American Express вчера подорожали более чем на 5% на фоне выхода данных о хороших финансовых результатах.

Российский фондовый рынок сегодня продолжит попытки роста, индекс РТС может подняться на 0,5-1%. Однако, учитывая фактор пятницы, такой рост будет неустойчивым. Инвесторы не видят точек роста рынка в среднесрочной перспективе по причине геополитической напряженности и обострения внутриполитической борьбы. Курсы доллара и евро могут сегодня подрасти до 56,5 рубля и 60,5 рубля, соответственно.

На динамику торгов сегодня повлияют данные по продажам на вторичном рынке жилья в США, которые выйдут в 17.00 мск.

Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги Транснефти, Сбербанка и Мосбиржи.





Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов

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