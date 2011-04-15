Нефть продолжает привлекать продавцов

Котировки Brent продолжили медвежий ход, отметив 7-й день снижения кряду. С пиковых максимумов, достигнутых 12 апреля на уровне 56,64, актив сполз уже почти на 4 фигуры, и неспособность привлечь покупки на низких уровнях говорит о смене настроений в сырьевом сегменте, что чревато развитием движения в южном направлении.



Стоит отметить, что недавняя статистика по запасам в США, в которой, по сути, не было ничего катастрофического, послужила своеобразным поводом для ускорения продаж. А значит, участники рынка были готовы к удешевлению актива и просто ждали подходящего момента для ликвидации длинных позиций. Накануне цены удержались немногим выше минимумов в районе 52,50, но перспективы тестирования этой поддержки выглядят все реальнее. Утрата этого уровня с технической точки зрения откроет путь к 51,40 на пробое отметки 52.



Текущее поведение актива также сигнализирует о том, что вера в ОПЕК на рынке угасает. Котировки проигнорировали очередные вербальные интервенции, несмотря на то, что прозвучали комментарии о достижении предварительных договоренностей о пролонгации сделки по сокращению добычи. Причем на данном этапе игроки, похоже, задумались не о вероятности продления соглашения, а об эффективности действий картеля, которым упорно противодействуют сланцевые компании США.



До заседания ОПЕК еще больше месяца, в течение которого рынок продолжит пристально следить за сигналами из США. Если надежды на сезонный рост спроса на бензин и сокращение запасов не оправдаются, производителям ОПЕК вряд ли удастся оказать ощутимую поддержку Brent обещаниями продолжить снижать добычу до конца года.











Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ



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