Укрепление российской валюты продолжилось, несмотря на падение цен на нефть. Фактически, рубль полностью отыграл потерянные в среду позиции, вернувшись в рамки тренда на укрепление.



Ключевым драйвером такой динамики послужил растущий спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии налогового периода. По предварительным оценкам, российским экспортное ориентированным компаниям предстоит выплатить около 1,2 трлн рублей.



Стоит также отметить, что на курс рубля не оказало влияние выступление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая заявляло, что регулятор рассматривает возможность повышения шага снижения ставки до 0,5 процентных пунктов на фоне приближения уровня инфляции к целевому значению.



Согласно нашим прогнозам, курс рубля продолжит укрепление на следующей неделе, несмотря на растущую вероятность повышения ставки на фоне растущего спроса на рублевую ликвидность, как со стороны российских компаний, так и со стороны иностранных фондов, которые стремятся на российский рынок госдолга. До конца месяца курс доллара будет сохранятся в пределах коридора 55,75-56,8 рублей в случае, если грядущие выборные выходные пройдут без резких изменений.













Евгений Волков, начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка



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