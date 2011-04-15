Курс российской валюты скорректировался после недавнего падения, в то же время цены на нефть продолжили снижаться. Стоимость барреля Brent торгуется у отметки 53 доллара, дальнейшего падения удалось избежать благодаря информации о том, что Саудовская Аравия, Кувейт и ряд других стран ОПЕК намерены поддержать решение о снижении добычи во второй половине текущего года.



Однако в четверг рубль никак не реагировал на нефть, вероятно, в ближайшую неделю российская валюта продолжит оставаться оторванной от ситуации на рынке «черного золота». Рубль будет поддерживать спрос со стороны экспортеров, которым необходима рублевая ликвидность для расчётов с бюджетом.



В то же время, после завершения налогового периода не исключено очередное ослабление курса рубля на фоне снижающейся инфляции и растущей вероятности более стремительного снижения ставки ЦБ, чем ожидалось ранее. Снижение ставки в условиях падения цен на нефть не дадут рублю продолжить укрепление, но в то же время поступающий капитал из-за рубежа не даст стремительно ослабнуть.



По нашим прогнозам, в начале мая курс рубля начнет вновь проседать и уже к середине месяца достигнет значения 58 руб. за доллар. Подстегивать падение рубля будет и растущий спрос населения на валюту в преддверии периода отпусков.













Николай Чукляев - руководитель казначейства АО Банк Воронеж



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.