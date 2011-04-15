Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21.04.2017

Курс российской валюты скорректировался

Курс российской валюты скорректировался после недавнего падения, в то же время цены на нефть продолжили снижаться. Стоимость барреля Brent торгуется у отметки 53 доллара, дальнейшего падения удалось избежать благодаря информации о том, что Саудовская Аравия, Кувейт и ряд других стран ОПЕК намерены поддержать решение о снижении добычи во второй половине текущего года.

Однако в четверг рубль никак не реагировал на нефть, вероятно, в ближайшую неделю российская валюта продолжит оставаться оторванной от ситуации на рынке «черного золота». Рубль будет поддерживать спрос со стороны экспортеров, которым необходима рублевая ликвидность для расчётов с бюджетом.

В то же время, после завершения налогового периода не исключено очередное ослабление курса рубля на фоне снижающейся инфляции и растущей вероятности более стремительного снижения ставки ЦБ, чем ожидалось ранее. Снижение ставки в условиях падения цен на нефть не дадут рублю продолжить укрепление, но в то же время поступающий капитал из-за рубежа не даст стремительно ослабнуть.

По нашим прогнозам, в начале мая курс рубля начнет вновь проседать и уже к середине месяца достигнет значения 58 руб. за доллар. Подстегивать падение рубля будет и растущий спрос населения на валюту в преддверии периода отпусков.






Николай Чукляев - руководитель казначейства АО Банк Воронеж

В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100