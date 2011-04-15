Российский фондовый рынок в пятницу открылся в плюсе. К настоящему времени ведущие биржевые индексы растут на 0,3% в среднем. Список утренних лидеров роста возглавляют бумаги «Мечела» и «Русала». Под давлением торгуются акции «Магнита» и «ЛСР».



Внешний фон к сегодняшним торгам сложился положительным. Американские рынки завершили предыдущую сессию ростом на фоне позитивных комментариев главы Минфина США Стивена Мнучина. Фьючерс на индекс S&P на премаркете подрастает. Цены на нефть утром в пятницу слегка прибавляют. Баррель североморского сырья Brent торгуется по $53,06 (+0,1%). Стоимость черного золота по-прежнему не в силах восстановиться после распродаж, накрывших площадку в среду.



Евро/доллар в финале недели символически укрепляется. Основные торги идут вокруг 1,0730 (+0,1%). Глава американского министерства финансов вчера вечером поддержал доллар, заявив, что власти США близки к началу реформ налогового сектора. Об этом говорилось множество раз, но именно сейчас инвесторы склонны верить Мнучину.



Российский рубль продолжает укрепление в парах с иностранными валютами. Доллар США в первый час торгов отступает на 0,1% и стоит 56,15 руб. Для американской валюты к сегодняшнему дню существенным образом ничего не изменилось. Как только доллар вернется выше 56,40 руб., начнем рассматривать варианты с его дальнейшим подъемом.



Индекс ММВБ попробует пробиться выше 1945 пунктов, но оснований для этого мало. По всей вероятности, после полудня рублевый индикатор сосредоточится в диапазоне 1920-1940 пунктов, где и закроет день. Рынку интересны облигации с высокой доходностью, а с покупками акций никто не спешит.



Дональд Трамп подписал указ «Покупай американское», чтобы поддержать отечественного производителя. Речь идет о государственных закупках, в этом плане данная инициатива целиком и полностью повторяет российскую. Все государственные учреждения США при закупках должны отдавать предпочтение товарам Америки. Если проект реализуется на государственные деньги, то подрядчик также должен использовать американскую продукцию. Если абстрагироваться от политики, то закон совершенно правильный и благоприятный для производителей США.



Однако закон может напрямую затронуть российских производителей стали. Среди компаний, которые могут пострадать, фигурируют «НЛМК», «ТМК» и Evraz. Каждая из перечисленных имеет заводы в США и на основе слябов из России производит продукцию, которую реализует в Штатах. В «НЛМК» и «ТМК» информацию о том, что закон серьезным образом затронет деятельность компаний за рубежом, опровергли. А вот с Evraz ситуация не совсем ясна. В своем производстве компания использует слябы не только российские и сотрудничество ведет по большей части не с американскими государственными компаниями. Указ был подписан 18 апреля 2017 года, и в этот же день акции вышеуказанных компаний отреагировали на данное событие падением.



Сегодня заседание совета директоров проведут «Отисифарма», «НОВАТЭК» и «Газпром нефть». Также «НОВАТЭК» проведет ГОСА. Финансовые результаты за первый квартал 2017 года по МСФО опубликует «Магнит».











Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари



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