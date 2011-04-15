В пятницу днем цены на нефть снижаются. Нефть марки Brent (июньские контракты) торгуется на уровне $53,3 за баррель, за баррель WTI с поставкой в июне предлагают $50,7. Падение продолжается после выхода негативной статистики в США по коммерческим запасам нефти, которые сокращаются слишком медленными темпами после длительного периода их наращивания.



Тем временем страны ОПЕК и производители вне картеля ведут переговоры о возможном продлении соглашения по сокращению добычи нефти. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что большинство стран картеля готовы поддержать продление соглашение, однако его слова ни капельки не взбодрили инвесторов и не помогли ценам скорректироваться.



Так происходит, потому что эффективность действующего соглашения сомнительная и сейчас это наглядно видно. США активно пользуются текущей ситуацией и как только цены на нефть стабилизировались, Штаты стали активно наращивать запасы, увеличивать количество буровых установок. В итоге волатильность на нефтяном рынке вновь выросла. Возможно, при отсутствии соглашения цены могли оказаться на уровне $20 за баррель, в чем у нас есть большие сомнения.



Таким образом, членам ОПЕК и иным производителям нужно для себя решить, готовы ли они способствовать развитию нефтяной отрасли США и могут ли они вовлечь Штаты в процесс переговоров. Последний вариант вряд ли возможен, Штаты участвовать в переговорах не будут, и продление соглашения будет только на руку американским производителям. Заседание ОПЕК состоится в эти выходные, итоги вряд ли произведут впечатление на инвесторов.



Сегодня снижение котировок продолжится, нефть марки Brent может опуститься ниже $53 за баррель.











Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента Альпари



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