Доллар может дойти до 58 руб.

Ближайшее заседание по денежно-кредитной политике Банка России обещает быть очень интересным. Напомним, что 24 марта было принято неожиданное решение о снижении ключевой ставки до 9,75%.



В сопроводительном заявлении был сделан упор на то, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось. Более того, Банк России дал четкий сигнал: при благоприятной динамике инфляции и экономики дополнительное снижение ключевой ставки произойдет во 2-3 квартале текущего года. Ранее, в феврале Центробанк утверждал, что "с учетом изменения внешних и внутренних условий потенциал снижения ключевой ставки Банком России в первом полугодии 2017 года уменьшился".



Однако ситуация сейчас накаляется еще и в связи с заявлениями главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. На днях она отметила, что допускает дискуссию о снижении ставки даже на 50 б.п. Это вполне себе четкий сигнал, что ставка будет понижена и под вопросом лишь масштабы шага.



Если снижение составит 0,5%, это даст рынку понимание о том, что Банк России перешел в режим смягчения курса монетарной политики. А, значит, рубль постепенно начнет терять статус валюты инвестирования в рамках стратегии carry trade. Отметим, что именно спрос спекулянтов, торгующих на разнице ставок различных ЦБ мира, называют одной из первопричин продолжительного укрепления рубля.



Таким образом, в конце следующей недели на результатах решения Банка России по ставке USD/RUB может довольно резко вырасти и приблизиться к отметке 58,00.











Алена Афанасьева, старший аналитик ГК Forex Club



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