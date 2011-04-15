В пятницу днем российский рубль торгуется без единой идеи в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 56,29 руб. (+0,17%). Евро торгуется по 60,24 руб. (-0,004%). Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 24 апреля, составляют 56,23 руб. за американскую валюту и 60,31 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 18 и 30 копеек соответственно.



Цены на нефть в финале недели балансируют вокруг уровней вчерашнего закрытия. Неделя выдалась подвижной, именно сегодня особенно значимых новостей для сырьевого рынка нет, потому инвесторы экономят силы. Баррель североморского сырья Brent торгуется по $53,05 (+0,1%), легкий сорт WTI стоит $50,73 (+0,04%).



Сегодня эксперты из ОПЕК+ соберутся на совещание в рамках технического комитета. Разговоров вокруг продления или непродления соглашения по заморозке добычи черного золота слишком много, и они заслоняют собой главное, что стороны в последние дни изменили свое отношение к документу и готовы его продлевать, потому что боятся срыва цен в случае реализации альтернативного варианта.



В то же время отлично видно, кто выиграет от продления соглашения в первую очередь – это американские сланцевики, которым ничто не мешает развиваться внутри своей стратегии и замещать вакуум сырьевого предложения. По сути, в ближайшие дни могут быть озвучены совершенно точные технические параметры спроса и предложения нефти в мире, уровни запасов и оптимальные ценовые значения. Это и станет новым сильным катализатором для рынка нефти, но только не совсем понятно со знаком плюс или со знаком минус.



В рубле развивается своя собственная история, основанная на спросе на российскую валюту в рамках carry trade и успешных размещений ОФЗ Минфином РФ. На ближайшую неделю эта поддержка сохранится в полной мере. Это значит, что рубль способен дополнительно укрепляться в паре с долларом с целями на 56,00 руб. и 55,83 руб., но это вряд ли случится сегодня. Фактор пятницы вынудит участников торгов фиксировать позиции в преддверии выходных.











Анна Бодрова, старший аналитик Альпари



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