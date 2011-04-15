Евро празднует на 5-месячных максимумах

Накануне, 23 апреля 2017 года, французы сделали свой выбор: во второй тур прошли Макрон и Ле Пен, как и показывало большинство предварительных опросов. Причем лидерство умеренного кандидата, хотя и с небольшим отрывом, также прогнозировалось рынками. Итоги первого тура значительно снижают европейские политические риски, и пока ожидается, что 7 мая безоговорочную победу одержит именно Макрон, а значит, второго Брекзита не будет.



Для рынков все это означает глубокий «вздох облегчения». Борьба была напряженной, и, помня о том же британском референдуме, равно как и об американских выборах, игроки не исключали любых, даже самых неожиданных и опасных сценариев. Конечно, до начала второго тура поддержка Ле Пен может вырасти, но судя по текущим опросам, который указывают на отрыв умеренного Макрона на 25%, такой вариант развития событий выглядит менее реалистичным.



Единая валюта, которая закономерно открылась резким гэпом вверх по всему спектру рынка, пребывает в приподнятом настроении, приветствуя лидерство Макрона. Превысив в моменте уровень 1.09, EURUSD удерживается на высоких позициях, хотя частично скорректировалась, что вполне объяснимо: некоторые краткосрочные трейдеры решили зафиксировать прибыль на 5-месячных максимумах еще до объявления официальных результатов.



Но после того как первоначальные эмоции поутихнут, рынок переключит внимание на Штаты, где на этой неделе ожидается оживление на внутриполитическом фронте. Так, будет обсуждаться вопрос с реформой системы здравоохранения и главное – администрация, наконец, обнародует налоговую реформу. По крайней мере, под занавес недели прозвучали такие обещания. Так что не исключено, что во второй половине недели доллар перетянет внимание игроков на себя и примется отыгрывать потери.









Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ





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