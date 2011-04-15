Встреча в Вене подпитывает надежды нефтяного рынка

По итогам минувшей недели индекс ММВБ вырос на 1,48% до уровня 1944,72 пунктов.

Мы видим первые попытки к восстановлению российского рынка, которые могут быть продолжены в случае закрепления индекса выше уровня 1950 пунктов. На отметке 1949,52 пунктов сейчас располагается ближайший дневной фрактал на покупку.

Хотя уже сейчас мы имеем несколько косвенных сигналов за рост - это тройная конвергенция между движением индекса и осциллятором RSI и двойная дивергенция на MACD.

Также, на мой взгляд, наш рынок сейчас живет своей жизнью, без оглядки на внешнюю динамику и поведение нефтяных котировок.

Напомню, что по итогам минувшей недели стоимость эталонной марки Brent снизилась на 7,03% до уровня 51,96$ за баррель. Котировки вновь приблизились к многомесячной поддержке восходящего тренда, а также к уровню медленной скользящей средней ЕМА200 на днях.

Вместе им удалось удержать нефтяные цены от падения, хотя согласно данным по буровым установкам, их общее число выросло на 10 единиц до 857.

Переломным моментом для цен на «черное золото» стала встреча в Вене 21 апреля, на которой технический комитет ОПЕК и других ведущих производителей, собирался, чтобы обсудить баланс спроса и предложения в мире, а также влияние сокращения добычи на цену нефти.

Технический комитет ОПЕК, занимающийся отслеживанием выполнения условий соглашения о сокращении добычи государствами организации, поддерживает продление срока действия соглашения на шесть месяцев. Нефтяные котировки открылись сегодня с «гэпом» вверх, но о сломе локального тренда на понижение можно будет говорить только по факту возврата цен за уровень 53,8-54$ за баррель.









Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд











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