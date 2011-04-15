Рубль: какие факторы перевесят?

На минувшей неделе российская валюта немного упала в цене, однако по сравнению с масштабами удешевления нефти падение выглядит незначительным. Сегодняшние торги рубль начал с роста против доллара. Происходит это на фоне повсеместного улучшения настроений на мировых рынках после победы проевропейского кандидата Макрона в первом туре французских выборов. Снижение политических рисков в Европе благотворно сказалось на сегменте рисковых активов, что также находит отражение в динамике нефти и рубля.

Но на этой неделе будет немало событий, способных оставить «французский фактор» позади. Причем факторы эти будут противодействующими, и от того, какие драйверы пересилят, будет зависеть траектория движения нашей валюты в ближайшие дни. Завтра компании будут выплачивать НДПИ, а в пятницу – налог на прибыль. Это способно локально поддержать валюту, в противовес выступает пик погашения внешнего долга для российских компаний, причем объем выплат более чем в два раза превысит цифры за второй квартал прошлого года. Помимо этих локальных факторов, без внимания не останется и рынок нефти. Brent изрядно подешевела, и самое время приступить к восстановлению от низких уровней. Но перспективы уверенного восхождения выглядят сомнительно, поскольку игроки по-прежнему озадачены активностью сланцевиков, игнорируя сигналы ОПЕК, которая не устает напоминать о высоком уровне соблюдения условий соглашения. Так что с этого фронта можно рассчитывать, пожалуй, лишь на умеренную поддержку.

Серьезные коррективы в динамику нашей валюты может внести поведение доллара, у которого будет шанс на рост. В середине недели администрация Трампа, как ожидается, обнародует долгожданный план налоговой реформы, и если игроков впечатлят ее параметры, спрос на американскую валюту возрастет, а ожидания по ставкам снова укрепятся. Это, пожалуй. один из главных факторов риска для рубля на этой неделе.

Также не стоит забывать о том, что в пятницу состоится заседание Банка России, который с большой долей вероятности снизит ставку. Это было анонсировано Эльвирой Набиуллиной перед выходными. Теперь вопрос в том, будет ли ставка снижена на 0,25% или на 0,5%. Полагаем, что регулятор вполне может понизить сразу на полпроцента, сославшись на энергичное замедление инфляции. И хотя решения Центробанка традиционно игнорируются рублем, если к тому времени валюта будет находиться под гнетом доллара, это может несколько усилить давление. Так, в рамках основного сценария после роста в начале недели ожидаем постепенного отступления рубля ближе к концу торговой пятидневки.











Станислав Солдатов, главный аналитик компании «Международный финансовый центр (МФЦ)»



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