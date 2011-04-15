Первые 100 дней Трампа: Обещания президента стимулируют покупателей увеличивать портфели

Фондовые индексы США закрылись в пятницу в минусе (S&P500: -0,3%), но потери были ограниченными, поскольку президент США Дональд Трамп пообещал скорое обнародование плана налоговой реформы. Доллар заметно снизился относительно евро, значение EUR/USD составило 1,087, рынок закрылся в небольшом минусе. Трамп заявил Associated Press, что представит пакет налоговых реформ на следующей неделе и пообещал "крупное снижение налогов" для людей и компаний. Он сказал, что проект будет опубликован в “среду или вскоре после нее”, но отказался сообщить подробности. Он добавил, что сокращения будут "больше, чем какое-либо снижение налогов когда-либо". Фондовые индексы США остались в последний час сессии на негативной территории и в минимальном минусе, а Dow удалось достичь нейтральной границы. Сильнее всего в пятницу "пострадал" энергетический сектор. Но хотя цены на нефть упали по итогам недели на 6,7%, энергетические акции все же остались в плюсе за этот период. Сегодняшние данные показали рост числа буровых нефтяных вышек, эксплуатируемых в США на 5 до 688, согласно данным Baker Hughes. Это уже четырнадцатая неделя роста показателя подряд.



29 апреля, то есть в субботу, будет достигнут важный рубеж для каждого американского президента – первые 100 руководства страной. Традиционно подводятся промежуточные итоги. Несмотря на всю активность Трампа, фондовый рынок столь высоко благодаря обещаниям президента, а не действиям. Его слова стимулируют покупателей увеличивать портфели активнее, однако, нельзя сказать, что есть прогресс в обещанных бизнесу направлениях – дерегулирование и налоги. На эту неделю запланированы анонсы по обоим этим важным вопросам – начнут обсуждаться поправки к закону Додда-Франка, а также в среду или позже Трамп хочет сообщить о планируемых изменениях в налогах. Если данный план будет реализован, то это поддержит рынок, который пока что с начала марта находится в нисходящем тренде. Сегодня ждём бокового тренда, крупные компании не отчитываются, важной статистики не публикуется.



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Игорь Клюшнев, начальник департамента торговых операций ИК "Фридом Финанс"



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