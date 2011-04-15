Европа вытягивает российские индексы вверх

Оптимизм мировых фондовых площадок перекинулся и на российские индексы, которые прилично подрастают на возвращении интереса к рисковым активам после первого тура выборов во Франции. Победа Макрона вдохновила инвесторов на покупки, поддержав также и цены на нефть. На этом фоне к 14.45 мск. ММВБ повышается на 1% до 1965, а РТС раллирует более чем на 2% благодаря укреплению национальной валюты. Рубль дорожает к доллару на 1%, вернув американскую валюту под ключевую отметку 56 руб.

В корпоративном секторе – повсеместный оптимизм. Исключение составляют бумаги «ИнтерРао» и префы «Сургутнефтегаза», где потери составляют 0,5% и 0,05% соответственно. «Алроса» подрастает на 1,5%, игнорируя слабую отчетность. В первом квартале чистая прибыль компании по РСБУ сократилась в два раза в годовом эквиваленте. Выручка за отчетный период сократилась на 23,4%. Первом квартале «РусАл» (+0,9%) сократил производство алюминия на 0,6% в годовом выражении и на 2,1% - в квартальном, сославшись на меньшее количество календарных дней в ответном периоде.

Котировки «Газпрома» прибавляют 0,7%. Стало известно, что совет директоров российского газового холдинга одобрил ряд соглашений для реализации проекта «Северный поток-2». Помимо сделок, в которых имеется заинтересованность, было согласовано заключение соглашений, присутствующих в приложении к решению совета директоров, но их содержание не раскрывается. В настоящее время партнеры продолжают вести переговоры по вопросу выбора модели финансирования «Северного потока-2».

Дополнительную поддержку российские фондовые индексы получают со стороны восстановления котировок нефти. После крайне неудачной недели баррель Brent пытается отыграть потери, устремившись в район отметки 53. Для подтверждения улучшения настроя активу необходимо протестировать этот уровень до завершения дня, что также будет сигнализировать об укреплении позиций отечественных бенчмарков. Для сохранения позитивного импульса рублевому ММВБ нужно удержаться над отметкой 1960 пунктов.









Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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