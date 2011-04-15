Рубль может покуситься на новые максимумы

В понедельник рубль укрепился к доллару, подхватив волну повсеместного роста интереса к риску. Оптимизм на рынках воцарился после первого тура президентских выборов во Франции, где победу одержал проевропейский кандидат Макрон. Итоги голосования оказали повсеместную поддержку единой валюте, которая торговалась с небольшим повышением в паре с рублем. Тем временем доллар/рубль по итогам сессии осталась под отметкой 56 руб., потеряв свыше 1%.



Снижение политических рисков в Европе благотворно сказалось на мировых рынках, включая российский. Рубль как рисковый актив ощутил на себе неплохую поддержку со стороны этого фактора. Также роль сыграли слабые позиции доллара на международном рынке форекс, налоговый период и попытки восстановления нефти. Впрочем, не сумев отстоять отметку 53, баррель Brent в итоге вернулся в «минус» под воздействием негативных фундаментальных факторов. И нежелание черного золота корректироваться от минимумов может помешать дальнейшим попыткам роста рубля, который накануне в очередной раз обновил почти 2-летние максимумы.



Чтобы предотвратить этот сценарий, потребуются сигналы из США о сокращении запасов и добычи нефти. И в ожидании сегодняшнего отчета Американского института нефти котировки способны предпринять новые попытки роста, что вкупе с пиком налоговых выплат может сформировать условия для движения нашей валюты к новым долгосрочным максимумам в течение дня. Но во второй половине недели возрастут риски восстановления доллара, который может отреагировать повсеместным ростом на план налоговой реформы, заявленный на среду-четверг. Кроме того, роль может сыграть фиксация прибыли перед длинными выходными.











Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



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