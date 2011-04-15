Рубль получит дополнительную поддержку

Официальные курсы Банк России, на сегодня, 25 апреля, установил на уровне 56,08 рублей за единицу американской валюты и 60,85 рублей за единицу европейской валюты. По отношению к предыдущему дню доллар ослаб на 0,27%, в то время как позиции европейской валюты улучшились на 0,87%.



Такое разновекторное движение валют объяснимо, ведь евро испытал позитив от первого тура президентских выборов по Франции, а доллару не удалось компенсировать давление продавцов на фоне восстановления рынка нефти. При этом американская валюта обновила годовой минимум против рубля, опускаясь до 55,72 рублей.



Сегодня к прочим факторам поддержки российской валюты также добавятся и крупные налоговые выплаты. Уплачивается единый налог, НДС, налог на акцизы, НДПИ и торговый сбор за I квартал 2017г.



И если нефтяные котировки не предпримут попыток закрыть разрыв, оставленный вчера, а продолжат свой рост, то в паре USDRUB ждем установления новых минимумов в районе 55,5-55,6 рублей. Курс же EURRUB, отыграв локальное повышение, скорее всего, вернется в район 60 рублей.











Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд



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