Нефть вернулась к внутренним факторам

Начало торгов понедельника выдалось бодрым по всему спектру рисковых активов, интерес к которым подогрела победа Макрона в первом туре французских выборов. На этой волне нефть также поначалу пользовалась спросом, но не отважилась на пробой уровня 53 и откатилась, потеряв внутри дня 0,8%.



Снижение политических рисков поддержало черное золото лишь локально, и по прошествии первоначальной реакции эффект от этого фактора быстро сошел на нет. И неспособность актива развить импульс роста самостоятельно сигнализирует о том, что большая часть участников рынка по-прежнему настроена пессимистично. Собственно, за выходные фундаментальных сдвигов в сырьевом сегменте не произошло. А скорее добавился еще один негативный сигнал – сланцевые компании США продолжают наращивать объемы бурения, о чем говорит очередной прирост числа активных буровых в стране.



В краткосрочной перспективе котировкам потребуется порция благоприятных показателей из США, которые отразили бы сокращение не только запасов нефти, но и бензина, а также объемов добычи. В противном случае Brent может накрыть новая волна продаж, которая поставит под угрозу целостность области поддержки в районе 51,50. Сегодня вечером Американский институт нефти обнародует данные по запасам за прошлую неделю, которые, как ожидается, сократятся на 1,5-1,7 млн баррелей.



Также актив продолжит следить за комментариями ОПЕК. Не исключено, что на этой неделе крупные экспортеры прибегнут к очередным словесным интервенциям, чтобы поддержать цены. Однако поскольку в последнее время цены выработали своеобразный иммунитет к заявлениям картеля, для уверенного подъема цен их будет недостаточно. Так что вся надежда на Штаты











Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ



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