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25.04.2017

Курс доллара проседает ниже 56 руб.

Курс доллара на торгах на Московской бирже проседает ниже 56 рублей. Столь сильному началу недели для рубля способствовало несколько факторов. Во-первых, необходимо отметить, что доллар заметно просел к валютам развивающихся страны в конце прошлой недели на фоне появившегося риска «шатдауна» в США из-за неспособности Республиканцев предложить адекватную альтернативу Obamacare и проект налоговой реформы, который имел бы шансы пройти через Конгресс.

Во-вторых, курс рубля укрепился на фоне предстоящих выплат по налогам и сборам на текущей неделе, на фоне чего наблюдается спрос на рублевую ликвидность. Ну и наконец, российскую валюту продолжает поддерживать спрос со стороны крупных иностранных фондов, которые стремятся на российский долговой рынок.

По нашим прогнозам, укрепление рубля продолжится до конца недели, однако, в начале мая можно ожидать небольшой откат на фоне предстоящих выплат российским компаниями по внешним долгам. Курс доллара будет двигаться в коридоре 55,6 рублей и 56,7 рублей, но уже в мае мы ожидаем роста до 57,5 рублей.





Олег Кисляк – президент АО "Банк Воронеж"

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