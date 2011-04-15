Российский фондовый рынок во вторник открылся снижением. К настоящему времени ведущие биржевые индексы проседают в среднем на 0,4%. Список утренних аутсайдеров возглавляют бумаги «Системы» и «Новатэка». В «зеленой» зоне торгуются акции «Алроса» и «Полиметалла».



Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно позитивным. Американские рынки завершили предыдущую сессию покупками, фьючерс на индекс S&P на премаркете слегка дорожает. Цены на нефть утром во вторник держатся в слабом плюсе. Баррель Brent торгуется по $51,7 (+0,1%). Сегодня вечером будет опубликован еженедельный отчет Американского института нефти по запасам черного золота и нефтепродуктов. Участники торгов будут внимательно следить за параметрами запасов бензина.



Евро/доллар сегодня утром торгуются вокруг 1,0880 (+0,1%). На первую половину дня важной статистики к публикации не запланировано, поэтому рынок останется во власти французских новостей.



Российский рубль открыл сессию вторника незначительным ростом в парах с иностранными валютами. Доллар США стоит к настоящему времени 55,79 руб. (-0,1%). Сегодня нужно внимательно следить за отметкой 55,70 руб., при ее пробое увеличится вероятность прохода к 55,50 руб., откуда можно покупать американскую валюту в расчете на возвращение в область 57,50 руб.



Индекс ММВБ проведет сегодняшнюю сессию в границах 1950-1985 пунктов. Торги понедельника были первой полноценной сессией роста за последние недели, но это не означает слом среднесрочного тренда. Как такового спроса на российские активы слишком мало.



Сезон дивидендных выплат в самом разгаре. Если некоторые компании уже успели огорчить своих миноритариев, то компания «АЛРОСА» сообщила, что наблюдательный совет рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2016 год 65,769 млрд руб. или 8,93 руб. на одну обыкновенную акцию. Таким образом, дивидендная доходность акций компании составляет почти 10%. Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов, вероятно, состоится 20 июля 2017 года.



Ранее руководство «АЛРОСы» озвучивало, что планирует направить на дивидендные выплаты не менее 50% от чистой прибыли, которая по итогам года составила 131,4 млрд руб.



Во вторник операционные результаты за первый квартал 2017 года опубликует «ОКей».



Индекс доверия потребителей и данные по продажам нового жилья представят США.











Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари



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