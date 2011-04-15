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25.04.2017

Российский рынок может вернуться к росту

После приличного роста в понедельник, на старте торгов российские фондовые индексы торгуются с небольшим понижением в рамках небольшого технического отскока. Продолжению покупок препятствует неуверенная динамика котировок нефти, хотя в целом общий фон благоприятствует возвращению бенчмарков к росту, поскольку интерес к риску на мировом уровне сохраняется. ММВБ осциллирует в районе 1974 пунктов и в случае возвращения покупателей в среднесрочной перспективе может нацелиться на 2000 пунктов.

Рубль пытается определиться с вектором дальнейшего движения. Пара доллар/рубль открылась гэпом вниз, но стремится его заполнить. Динамика Brentне оказывает нашей валюте ощутимой поддержки, хотя пока актив удерживается над уровнем 52 и предпринимает попытки восстановления, доллар будет удерживаться под отметкой 56 руб. Впрочем, более ощутимой опорой сегодня послужит пик налоговых выплат, а также неустойчивые позиции «американца» на международном рынке форекс.

Накануне нефть пыталась вернуться к росту, но в итоге растеряла все заработанное. Сейчас Brent торгуется немногим выше уровня 52, в символическом «плюсе» внутри дня. Сегодня вечером Американский институт нефти представит данные по запасам энергоносителей, и в ожидании сокращения объемов актив может привлечь покупателей, хотя поскольку на сырьевых площадках по-прежнему преобладает осторожный настрой, импульс будет носить ограниченный характер. Для возвращения выше 53 потребуется сильный отчет, который отразил бы сокращение запасов нефти, бензина и добычи черного золота.

В основных валютных парах доллар чувствует себя неуверенно. Европейские валюты продолжают восхождение, тогда как иена находится под давлением на фоне отсутствия интереса к защитным активам. О сохранении оптимизма игроков после французских выборов также свидетельствует удешевление золота, которое движется в направлении отметки 1270.





Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX

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