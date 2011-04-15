Рубль может скорректироваться к концу недели

Рубль продолжает торговаться вблизи почти 2-летних максимумов, обновленных накануне, хотя к середине торгов умеренно отступает, испытывая дефицит поддержки со стороны нефти. Пара доллар/рубль медленно, но верно продвигается в направлении отметки 56 руб., торгуясь с небольшим повышением внутри дня.



Налоговый период в РФ подходит к концу, и влияние этого фактора на рубль сходит на нет. А значит, валюта по традиции снова остается наедине с нефтью. Здесь поддержки по-прежнему ждать не приходится. Сырьевой сегмент не в силах привлечь покупателей, которые предпочитают оставаться в стороне из-за «сланцевой революции» в США. А до заседания ОПЕК+, в рамках которого будет приниматься решение о продлении соглашения, еще целый месяц. На этом фоне перспективы цен на черное золото сопровождаются понижательными рисками, что ограничивает потенциал укрепления рубля.



Причем во второй половине недели могут появиться дополнительные сигналы в пользу коррекции перекупленной российской валюты. Доллар пока остается под давлением, но все может измениться, когда администрация Трампа обнародует план налоговой реформы. Долгожданная инициатива способна вернуть доверие к Трампу и повысить привлекательность доллара, если оправдает надежды игроков.



Также следует учитывать еще один немаловажный фактор – потенциальную фиксацию прибыли, которая зачастую имеет место перед выходными, а в свете скорого наступления майских праздников это обещает быть весьма актуальным. И, наконец, в пятницу состоится заседание ЦБ РФ, который, как ожидается, снизит ставку на 0,25-0,5%. Непосредственное негативное влияние на рубль решение регулятора вряд ли окажет, но на волне фиксации прибыли этот фактор может стать еще одним предлогом в пользу закрытия лонгов.













Константин Жуковский, эксперт компании «Международный финансовый центр (МФЦ)»



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.