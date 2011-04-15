ММВБ возвращается к отметке 2 тыс. пунктов

После неуверенного старта торгов российские фондовые индексы вернулись к подъему, продолжив восстановление от долгосрочных минимумов, подпитываемое сохраняющимся интересом к рисковым активам. Умеренную поддержку отечественные площадки также получают на фоне стабильных цен на нефть – баррель Brent расположился вблизи отметки 52, прибавляя 0,1%. К 14.50 мск. ММВБ продолжает двигаться в направлении психологического уровня 2000 пунктов, повышаясь на 0,87%. РТС демонстрирует более скромный подъем, на 0,6%, ввиду небольшого отката рубля от недавних максимумов.



В голубых фишках наблюдаются практически повсеместные покупки. Исключение составляют бумаги «Магнита» и «Мечела», где потери составляют 1,3%, 0,15% соответственно. Неплохо чувствуют себя акции нефтегазового сектора на фоне консолидации цен на нефть с восходящим уклоном. Тем временем котировки «Алросы» подрастают на 2,2%. Наблюдательный совет алмазодобывающей компании рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2016 год 65,769 млрд руб. или 8,93 рубля на одну обыкновенную акцию.



«Газпром» планирует сохранить транзит газа через Украину в Европу даже после того, как в эксплуатацию будет введен газопровод «Северный поток – 2». В целом, такое решение было ожидаемым, особенно после того, как ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что не уверен в целесообразности прекращения транзита газа через Украину. Акции «Газпрома» торгуются с повышением на 2,1%.



Несмотря на отсутствие четких позитивных сигналов с рынка нефти, перспективы дальнейшего укрепления российских индексов сохраняются. Прежде всего, такому сценарию способствует благоприятный внешний фон, где после французских выборов превалирует интерес к рисковым активам. Кроме того, мировые площадки с надеждой ждут обнародования программы налоговой реформы в США, которая способна вызвать новую волну оптимизма на ожиданиях ускорения роста американской и мировой экономик.















Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



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