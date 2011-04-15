Биржевой курс евро превысил 61 рубль

Сегодня заканчивается пик налоговых выплат, что оставляет рубль без существенной поддержки экспортеров. Далее нас ожидает уже период максимальных выплат по внешнему долгу, что очень существенно увеличивает спрос на иностранную валюту. Ну и наше правительство не перестает проводить вербальные интервенции, то и дело напоминая нам о чрезмерно укрепившемся рубле. Помня о том, что после завершения торговой недели в России наступят длинные выходные, мы считаем, что на текущей неделе большинство инвесторов предпочтут закрыть все позиции и зафиксировать прибыль. В последнее время рубль серьезно укрепился, а значит, закрытие будет именно позиций на покупку рубля, что и приведет к обратной реакции котировок. Мы считаем, что к концу недели евро может вырасти до 62.50 рублей.









Владимир Чернов, ведущий аналитик компании АНАЛИТИКА Онлайн



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