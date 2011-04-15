Доллару не хватает решимости

На торгах во вторник американская валюта демонстрирует неоднозначный настрой. Доллар уступает европейским валютам, но активно восстанавливается в паре с иеной, которая осталась не у дел на фоне позитивных настроений среди участников рынка. Отыграв основной позитив от победы Макрона в первом туре, валюты переключились в режим ожидания других событий. И на этой неделе их будет немало.



В среду-четверг администрация Трампа планирует обнародовать программу налоговой реформы. Конкретики в этом вопросе пока нет, хотя на рынках активно муссируется тема того, что президент предложит снизить налог для компаний до 15% с нынешних 35%. Но эти обсуждения также сопровождаются опасениями усугубления ситуации с дефицитом бюджета, которые может выразить и сам Конгресс. Отсюда – нерешительный и смешанный настрой доллара, который не забыл о недавнем поражении президента в Конгрессе при попытке заменить реформу системы здравоохранения.



Также на этой неделе внимание привлечет отчет по ВВП США за первый квартал. Не исключено, что мы увидим замедление темпов роста экономики в начале текущего года. Если так, то ожидания игроков в отношении скорого повышения ставки сильно пострадают, что выльется в новую волну продаж доллара. Валюта по-прежнему чувствует себя неуверенно, и в данной ситуации для формирования надежных условий восстановления потребуются позитивные сигналы от администрации Трампа, улучшение экономической статистики, и, как следствие, ужесточение риторики ФРС. Пока же все три аспекта остаются под вопросом.



USDJPY подбирается к отметке 111.00, прибавив внутри дня уже порядка 100 пунктов. Локальную поддержку доллару оказал свежий отчет по ценам на жилье в США, которые выросли максимальными с июля 2014 года темпами. Однако перспективы пробоя вышеупомянутого психологического сопротивления пока выглядят туманными в силу того, что текущее восстановление пары обусловлено скорее слабостью иены, нежели интересом к покупкам «американца».













Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ



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