Рубль попал под давление

Во вторник российские индексы продолжают расти. ММВБ добавляет 0,74%. РТС растет на 0,42%. В лидерах роста ФосАгро (3,41%), депозитарные расписки РУСАЛа (3,23%) и НЛМК (2,85%).



В аутсайдерах оказались группа Черкизово(-10,16%), Магнит (-1,93%) и Юнипро (-1,08%).



Фьючерсы на американские и азиатские индексы преимущественно растут, что формирует позитивный внешний фон. Кроме того, рынок явно вздохнул с облегчением после того, как вчера стали известны итоги первого тура выборов во Франции. Э то спровоцировало рост интереса к рискованным активам. Кроме того, не стоит забывать о том, что уже в среду рынки ждут от Трампа представления масштабной налоговой реформы. Но вот цены на нефть пока не могут вернуться к росту, что сдерживает движение российского бенчмарка вверх.



Котировки марки Brent удерживаются в районе уровня 52 доллара за баррель. Энергоноситель остается под давлением на фоне опасений, что увеличение добычи нефти в США сведет на нет усилия ОПЕК и других стран, участвующих в соглашении о сокращении добычи по достижению баланса спроса и предложения. Кроме того, сегодня позднее будут опубликованы данные по запасам нефти в США от API. Ожидается рост показателя на 1,3 млн баррелей. Если отчет окажется хотя бы в соответствии с прогнозами, Brent может начать снижение в район уровня 51,50.



Рубль сегодня все же оказался под давлением. Пара USD/RUB снова возвращалась ко вчерашнему минимуму, но закрепиться на достигнутой отметке не смогла. Давление оказали и стабилизировавшиеся на относительно низких уровнях цены на нефть. Негативным для рубля является и факт приближения пика налоговых выплат – это значит, что компании – экспортеры уже запаслись рублями. При этом вряд ли стоит ждать активного роста рубля и в ближайшие дни. По мере приближения заседания Банка России инвесторы продолжат фиксацию прибыли. Дело в том, что не исключено снижение ставки на 25 – 50 б.п. Кроме того, близятся длинные выходные, что также будет способствовать выходу из рублевых позиций. А, если цены на нефть продолжат падение, то пара доллар/рубль продолжит движение в район уровня 565,40 и, далее, к отметке 57,00 уже завтра.













Ирина Рогова, аналитик ГК Forex Club



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