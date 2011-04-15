Рубль, вероятнее всего, продолжит падение

Российский рынок акций закончил торги во вторник уверенным ростом на фоне новости о том, что правительство планирует обязать госкомпании выделить на дивиденды до 50% от своей прибыли. Также позитивом стала динамика рынков акций в Европе и США. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний металлургического (+1,73%), финансового (+1,37%) и нефтегазового (+1,16%) секторов.



Индекс ММВБ вырос на 1,13% и закрылся на отметке 2001.99 пункта. Индекс РТС прибавил 0,56% и остановился на уровне 1122.83 пунктов на волне снижения курса рубля прежде всего против евро, а затем уже и против американского доллара.



Цены на сырую нефть во вторник возобновили свое падение. Главный драйвер этой динамики — снижение ожиданий, что пакт ОПЕК+ будет продлен на вторую половину года. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России упала на 0,19%, до 52,03 долларов за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 0,26%, до 49,10 долларов за баррель.



На валютном рынке рубль снизился по отношению к евро и американскому доллару. Более сильным было его падение против евро, который, в свою очередь, заметно прибавил на рынке Форекс к доллару США. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра выросла на 0,58%, до 56,16 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра подскочила на 1,26%, до 61,42 рубля за евро.



Российский рынок акций может продолжить позитивную динамику на падении напряженности в мире и понижении процентных ставок от ЦБ РФ. Однако в этой ситуации рубль, вероятнее всего, будет наоборот и дальше снижаться.



В среду будут опубликованы данные по потребительской инфляции в Австралии, индексы ипотечного рынка в Штатах и базовый индекс розничных продаж в Канаде. Также будут представлены цифры по запасам нефти и нефтепродуктов в США.











Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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